Банк «Київська Русь» у минулому році отримав 197 тис. грн прибутку

Банк «Київська Русь», що входить до групи великих банків України за обсягом активів, у 2012 році отримав прибуток у розмірі 197 тис. грн, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 22,56 млн грн, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 знизилися на 1% - до 5,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 6% - до 3,93 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 знизилися на 1,6% - до 5,09 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 8,8% - до 4,13 млрд грн. Власний капітал банку у 2012 році виріс на 7,3% - до 500,46 млн грн, статутний капітал не змінився - 416,08 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року фізична особа сконцентрувала 46% акцій банку «Київська Русь».

Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і на сьогодні входить до групи великих банків України. Основним власником банку є бізнесмен Віктор Братко, що володіє акціями банку безпосередньо (46%) і через інвестиційну групу «Базус».