Інфляція в Росії майже у 3 рази перевищила середньоєвропейську

Споживчі ціни в РФ у 2012 році збільшилися майже в 3 рази, більше ніж в середньому по країнах Європейського союзу - на 6,6% проти середньоєвропейського показника 2,3%, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на Росстат.

У грудні 2012 року споживчі ціни в Європі виросли на 0,3%, тоді як в Росії вони збільшилися на 0,5%, йдеться у довідці Росстату за індексами цін у Росії та зарубіжних країнах.

"У грудні 2012 року... найбільш помітне збільшення споживчих цін порівняно з попереднім місяцем спостерігалося у Білорусі (на 1,4%), Німеччині (на 0,9%), Бразилії (на 0,8%); за період з початку року - в Білорусі (на 21,8%), Туреччині (на 6,1%), Казахстані (на 6%)", - сказано в документі.

У низці країн, відзначає Росстат, ціни на товари і послуги в грудні знижувалися на 0,1-0,6%: у США, Канаді, деяких країнах ЄС.

За підсумками 2012 року з 38 спостережуваних країн ціни знизилися лише у трьох: в Швейцарії дефляція становила 0,3%, на Україні - 0,2%, в Японії - 0,1%.

Споживчі ціни на продукти без урахування напоїв в ЄС в 2012 році зростали швидше, ніж на інші товари і послуги - на 3,6% в середньому по країнах ЄС. У Росії продуктова інфляція виявилася всього на 0,1 процентного пункта вище загальної - 6,7% в 2012 році.

У грудні ціни на продукти в РФ виросли на 0,9%, в Європі у середньому на 0,6%.

Серед країн ЄС найбільш помітний приріст цін на продукти у грудні порівняно з листопадом 2012 року відзначався у Великобританії, Нідерландах, Чеській республіці, Австрії (1,2-1,6%). За весь 2012 рік найвищою продуктова інфляція була в Угорщині (7,8%), Румунії, Фінляндії і на Мальті (6,6-7,2%).

Дешевшало продовольство серед 27 європейських країн тільки в Греції. У грудні зниження цін становило 0,1%, за 2012 рік - 0,5%.

Драйвером продуктової інфляції в грудні виявилися ціни на овочі. Як у Росії, так і в ЄС вони подорожчали найбільш помітно (відповідно, на 3,2% і 3,7%).

Схожа динаміка зростання цін спостерігалася в Росії та ЄС на олії і жири (0,8% і 0,7% відповідно).

Решта категорії продуктів дорожчали в Росії значно швидше, ніж у середньому по ЄС. Зокрема, молочні вироби та яйця в РФ подорожчали на 1,6% (у ЄС в середньому на 0,3%), фрукти - на 1,3% (на 0,1%) хліб і крупи - на 0,9% ( на 0,1%), риба і морепродукти (на 0,5% і 0,4%).

У цілому за 2012 рік в ЄС поряд з цінами на овочі найбільш помітно зросли також ціни на фрукти і м'ясо. У деяких країнах зростання цін в рази перевищувало середньоєвропейське: в Словенії овочі подорожчали на 23%, фрукти - на 17,5%, в Румунії - 20,8% і 14,7% відповідно. Ціни на м'ясо найбільше зростали в Угорщині (10,1%) та Фінляндії (9,4%).

У Росії також за період з початку 2012 року найбільше збільшилися ціни на овочі - на 13,4% (в середньому по ЄС - на 8,3%), хлібобулочні вироби і крупи - на 8,3% (2,2% у середньому по ЄС), фрукти - на 7,7% (на 6,1%).