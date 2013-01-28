Розмір Фонду гарантування вкладів знизився на 1,7%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в IV кварталі 2012 року знизився на 1,7%, або 102,3 млн грн, - до 6,09 млрд грн, йдеться в повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, за 2012 обсяг фінансових ресурсів фонду за 2012 виріс на 26,2%, або на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 виплатив 532,3 млн грн відшкодування 14 930 вкладникам 22 банків. Учасниками Фонду за станом на 1 січня 2013 були 174 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.