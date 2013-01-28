Мін’юст пропонує виключити акцизні марки і торгові патенти із переліку бланків суворої звітності

Міністерство юстиції України пропонує внести зміни до Податкового кодексу стосовно скорочення переліку бланків суворої звітності, а саме – виключити з цього переліку бланки марок акцизного податку, торгові патенти й свідоцтва платника єдиного податку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на підготовлений законопроект, представлений до громадського обговорення.

Згідно з повідомленням, ухвалення цього законопроекту дозволить виключити із законодавства норми, що ускладнюють ведення бізнесу. А, крім того, будуть заощаджені кошти, які зараз витрачаються на виготовлення бланків суворої звітності й компенсуються за рахунок суб'єктів підприємництва, які оплачують процедури отримання тих або інших документів суворої звітності. «Вартість відповідного документа, а також вартість послуги, що включає видачу такого документа - це причина безпідставного стягнення додаткових коштів і ускладнення ведення бізнесу. Кошти, що при цьому стягуються, не гарантують захисту від протиправних посягань на права або власність кінцевого споживача послуги, а, крім того, саме існування бланків суворої звітності провокує виникнення корупційних ризиків», - сказано в повідомленні Мін’юсту.

За розрахунками міністерства, у разі ухвалення законопроекту, базовий період відстеження його результативності триватиме не менше двох років, а далі можна буде вести періодичні відстеження раз на три роки.

Ознайомитися із законопроектом можна на сайті Міністерства юстиції.

Як повідомляв УНІАН, Податковий кодекс України ухвалили в грудні 2010 року. Його основною особливістю є норми оподаткування за спрощеною системою, зниження процентних ставок з податку на прибуток, ПДВ та інших податків. З моменту набуття чинності до Податкового кодексу було внесено близько 30 змін.