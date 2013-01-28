Українські підприємства з іноземними інвестиціями за два роки збільшили реалізацію продукції до 870 млрд грн

Українські підприємства з іноземними інвестиціями за два роки - 2011-й і 2012-й - збільшили обсяг реалізованої продукції на 4% - до 870 млрд грн з 838,6 млрд грн, а також збільшили обсяг експорту на 22% до 205,3 млрд грн зі 159,4 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, обсяг сплачених податків також виріс - до 54,2 млрд грн з 50 млрд грн у 2011 році. Обсяг відшкодованого ПДВ іноземним інвесторам у 2012 році становив 19 млрд грн, що на 28% більше показника 2011 року (14,8 млрд грн), з них 8,1 млрд грн було відшкодовано в автоматичному режимі.

До того ж, як сказано в повідомленні, кількість планових перевірок підприємств з іноземними інвестиціями за два роки скоротилася в 2,5 рази, а фахівці Міндоходів постійно працюють над подальшим удосконаленням своїх функцій з метою полегшення ведення бізнесу. Зокрема нещодавно податкові органи запровадили новий сервіс для компаній з іноземними інвестиціями, суть якого в наданні правової оцінки інвестиційних проектів на предмет наявності податкових ризиків, що виникають зокрема через невірне тлумачення українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, одним із пріоритетів реформування Державної податкової служби у 2013 році є перехід від фіскального органу до сервісної служби. Зокрема з 1 січня 2013 ДПСУ запровадила цілу низку новацій і сервісів, покликаних спростити процедуру адміністрування та сплати податків, кількість яких знижено з 23 до 19.

Президент України Віктор Янукович заявив, що цього року Україна має увійти у першу сотню рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу (Doing Business). У 2012 році Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і посісти 137-е місце в рейтингу. Крім того, згідно з дослідженнями Research & Branding Group, у листопаді 2012 року іноземні інвестори, що працюють в Україні, демонстрували «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називали податкову систему серед основних перешкод на шляху покращення умов співпраці.