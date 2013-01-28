Єдине джерело зростання прибутковості банків - зменшення відрахувань у резерви - експерт

У поточному році українські банки зможуть наростити прибуток здебільшого за рахунок зниження відрахувань у резерви.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив старший аналітик ІК «Трійка Діалог Україна» Євген Гребенюк.

Він зазначив, що в умовах відсутності активного кредитування немає підстав чекати зростання чистої процентної маржі.

«Єдине джерело збільшення прибутковості, на мій погляд, це зменшення відрахувань у резерви. Тенденція до зменшення таких відрахувань достатньо стійка, оскільки основні обсяги минулого «проблемки» (проблемні кредити банків - УНІАН) вже ідентифіковані і зарезервовані або реструктуризовані. Думаю, в 2013 р. банківська система може показати відрахування в резерви на рівні 2,4-2,6% від загальних кредитів проти приблизно 3% у 2012 р.», - сказав Є.Гребенюк.

Що стосується перспектив кредитування в поточному році, то, за його словами, підстав прогнозувати його збільшення поки немає. Все пов'язано з «накопиченими очікуваннями» банківської системи, зокрема і очікуваннями девальвації нацвалюти.

«Поки ці очікування не будуть зняті певними макроекономічними корективами (зокрема і курс обміну), банки не зважаться активно кредитувати», - вважає Є.Гребенюк.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи у листопаді 2012 р. становив 0,56 млрд грн (у жовтні ц.р. - 1 млрд грн), за січень-листопад - 4,358 млрд грн (за 11 місяців 2011 року збиток системи становив 4,8 млрд грн).

Доходи банків у січні-листопаді п.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 7,9% - до 137,37 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 107,893 млрд грн, комісійний дохід - 19,23 млрд грн.

Витрати зросли на 0,6% і становили 133 млрд грн, зокрема процентні витрати - 62,107 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 32,88 млрд грн, відрахування в резерви - 22,731 млрд грн.

Банківська система України за підсумками 2011 року, у порівнянні з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.