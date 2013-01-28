Торги на міжбанку в понеділок закрилися котируваннями 8,1405/8,1425 грн/дол.

У понеділок, 28 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1405/8,1460, на 12:00 звузився спред - 8,1415/8,1450. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1405/8,1425 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/08, на 12:00 ціни піднялися до 0,2707/11. До закриття ціни впали - 0,2700/04. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1400 (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3425/1,3470.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9350/10,9440, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,9530/10,9620. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,9365/10,9430.