«Родовід Банк» у 2012 році скоротив збиток у 132 рази

«Родовід Банк» (м. Київ) у 2012 році скоротив збиток до 10,594 млн грн проти 1,4 млрд грн за 2011 рік.

Про це йдеться у квартальному звіті банку.

Згідно з повідомленням, прибуток банку в IV кварталі 2012 року становив 139,733 млн грн проти 352,407 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в 2012 році скоротилися на 1,5% і на 1 січня 2013 становили 8,875 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 1,1% - до 289,016 млн грн, зобов'язання зменшилися на 2,55% - до 5,228 млрд грн. Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 12,359 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,02% - до 3,647 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

У 2011 році «Родовід Банк» скоротив збиток у порівнянні з 2010 роком утричі - до 1,399 млрд грн.