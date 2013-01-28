Ужгородські митники виявили 4 тонни незадекларованих одягу та взуття відомих марок на 6 млн грн

Митники пропускного пункту «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні, за оперативним повідомленням спецпідрозділу УСБУ в Закарпатській області, виявили вантажівку, яка провозила незадекларовану партію брендового одягу та взуття загальною масою 4400 кг на суму 6,1 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, за документами у вантажівці перевозили 24 посилки міжнародного поштового повідомлення. Однак при ретельному огляді митники та прикордонники знайшли незадекларовані 360 коробок з одягом, взуттям та парфумами відомих торгових марок «Prada», «Salvatore», «Gino Rossi», «Nike», «Aldo Brue», «Altuzare», «Lord Piano», «Dior» та «Dolce & Gabbana».

За інформацією Міндоходів, санкції, які можуть бути накладені на власників незадекларованих товарів, припускають повну їх конфіскацію на користь держави, а також штраф у розмірі 100% оціночної вартості конфіскату. До того ж розмір платежів, які власники товарів повинні були б сплатити в разі належного оформлення вантажу, становили б 1,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Держмитслужба передала на розгляд Міністерства фінансів два законопроекти, які унеможливлюють продаж на митній території незаконно ввезених або не призначених для продажу високоліквідних товарів іноземного виробництва. У листопаді 2012 року Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби при здійсненні контролю над імпортними операціями. Поки документи перебувають на стадії обговорення.

Водночас 24 грудня Указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової служби і Державної митної служби було створено Міністерство доходів і зборів, основні функції та завдання якого будуть представлені громадськості 30 січня.