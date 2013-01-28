Іноземні банки продовжать виходити з українського ринку - експерт

Поточна ситуація в українському банківському секторі дає підстави прогнозувати, що в 2013 році збережеться тенденція відходу іноземних банків з українського ринку.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив старший аналітик ІК «Трійка Діалог Україна» Євген Гребенюк.

Він зазначає, що інвестиційний клімат в країні погіршується, а проблеми в єврозоні змушують іноземних інвесторів проявляти обережність у нових інвестиціях і ретельніше оцінювати ефективність вже проведених.

«Тому, я думаю, ми побачимо ще виходи іноземних банків з ринку. До того ж, враховуючи наднизьку оцінку українських банків, серед місцевого капіталу можуть з'явитися ще бажаючі дешево придбати солідний банк», - вважає Є.Гребенюк.

Також експерт не бачить передумов для консолідації банківської системи. На його думку, в поточному році процеси злиття/поглинання продовжаться, але навряд чи це призведе до більшої концентрації банківської системи.

«Проблема фрагментарності української банківської системи є структурною і відображає існуючі економічні відносини в суспільстві, коли кожна бізнес-група воліє мати власний банк про всяк випадок для безпеки, і в часи погіршення інвестиційного клімату роль таких банків, природно, зростає», - зазначив Є.Гребенюк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Нацбанк дозволив основному акціонерові «Дельта Банку» Миколі Лагуну придбати 100% акцій «Кредитпромбанку».

До того ж вже на початку січня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що Лагун веде переговори про покупку «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні.

Раніше, у жовтні 2012 року, компанія «Смарт-Холдинг», що належить бізнесменові Вадиму Новинському, оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум», який раніше належав Commerzbank Auslandsbanken Holding AG.

Також В.Новінского в ЗМІ називають новим власником української «дочки» «БМ Банку», однак офіційного повідомлення про закриття даної угоди поки не було.

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