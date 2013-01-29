Чотири великі німецькі банки підозрюють у маніпуляціях з процентними ставками

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором Німеччини почало перевірку чотирьох німецьких банків: їх підозрюють в участі в міжнародних маніпуляціях з процентними ставками. Позачерговій перевірці піддалися, крім інших, Deutsche Bank і Portigon.

Euribor - усереднена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються в євро. Вона встановлюється європейськими банками і базується на процентних ставках, за якими надаються кредити іншим фінансовим інститутам, передає Німецька хвиля.

Крім того, маніпуляції могли відбуватися з Лондонською міжбанківською ставкою пропозиції (Libor) - середньозваженою процентною ставкою за міжбанківськими кредитами, яка використовується як орієнтир при видачі кредитів підприємствам і приватним особам.

Компетентні органи США та Великобританії вже багато місяців ведуть розслідування випадків маніпулювання ставкою Libor. Міжнародні фінансові інститути підозрюються в тому, що в період з 2005 по 2009 рік вони навмисно повідомляли неправдиву інформацію, щоб штучно завищити свій прибуток і приховати справжню вартість рефінансування. У результаті довіра до ставки Libor виявилася сильно підірваною.