Україна не виключає можливості асоційованого членства у Митному союзі, заявив Кожара

Україна не виключає можливості асоційованого членства у Митному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.

За його словами, на сьогодні Україна продовжує переговори з Митним союзом про формат співпраці і сподівається знайти компромісний варіант.

«Історія існування багатьох економічних об'єднань говорить про те, що будь-яка країна може знайти точки зіткнення, як співробітничати з тими чи іншими економічними організаціями. Можна говорити і про статус асоційованого членства, і про часткове приєднання до тих чи інших статутних документів», - сказав Л.Кожара.

Він відзначив, що переговори про співпрацю з Митним союзом продовжать поточного року. Складність цих переговорів, наголосив Л.Кожара, полягає в тому, що статутні документи Митного союзу не передбачають часткового приєднання країн до цієї організації.

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