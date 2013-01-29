Дефіцит платіжного балансу України в 2012 році збільшився до 4,174 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року, порівняно з 2011 роком, збільшився в 1,7 разу – до 4,174 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) залишився приблизно на рівні минулого року – 7,045 млрд дол. (+30 млн дол.).

У грудні 2012 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 0,838 млрд дол. проти 0,539 млрд дол. у листопаді 2012 року і 0,093 млрд дол. у грудні 2011 року. Зокрема дефіцит поточного рахунку – 1,951 млрд дол. (у листопаді 2012 року – 0,85 млрд дол., у грудні 2011 року – 1,196 млрд дол.), а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій – 1,113 млрд дол. (у листопаді 2012 року – 0,311 млрд дол., у грудні 2011 року – 1,103 млрд дол.).

Як повідомляв раніше УНІАН, дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,455 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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