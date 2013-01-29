Власник «Фідобанку» Адарич увійшов до складу наглядової ради «Ерсте Банку»

Акціонери, які входять до групи великих фінансових установ "Ерсте Банку" включили до складу наглядової ради власника «Фідобанку» Олександра Адарича, повідомляє банк у прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Як повідомляє банк, згідно з рішенням акціонерів, до оновленого складу наглядової ради «Ерсте Банку» входять глава Герберт Юранек та члени наглядової ради Карел Моурек, Вольфганг Шопф, Франц Хохштрассер і Олександр Адарич.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адарич уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" (Київ) за 83 млн дол. Згідно з наданою інформацією, «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group і буде працювати під своїм чинним брендом до закриття операції, запланованого протягом 6 місяців, а після буде зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком». За словами О.Адарича, покупка «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», в рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить в ТОП-20 банків України.

Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року. За даними звітності НБУ на 1 жовтня 2012 року банк займав 21 місце серед 175 банків України за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 10,33 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,68 млрд грн, зобов'язання - 8,68 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн, власний капітал - 1,66 млрд грн. За 9 місяці 2012 року банк одержав збиток у розмірі 238,39 млн грн.