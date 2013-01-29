Bank of Cyprus Group не має наміру продавати свою дочірню структуру в Україні

Bank of Cyprus Group (Кіпр) не має наміру продавати свою дочірню структуру в Україні, повідомив «Банк Кіпру» (Київ) в прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

У своєму повідомленні банк з посиланням на Bank of Cyprus Group спростовує інформацію, що з'явилася у низці ЗМІ в січні цього року, про продаж дочірньої структури Bank of Cyprus Group в Україні.

«Міжнародна фінансова група Bank of Cyprus Group не ухвалювала рішення про продаж своєї дочірньої структури в Україні і не давала комусь повноважень для проведення пошуку потенційних покупців «Банку Кіпру» в Україні. За дорученням Bank of Cyprus Group «Банк Кіпру» в Україні вже підготував і передав на розгляд керівництва Групи трирічний стратегічний план розвитку, у рамках якого передбачено активний розвиток всіх напрямків банківського бізнесу», - йдеться в прес-релізі.

Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (раніше «АвтоЗАЗбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня банк займав 63 місце серед 175 банків України за обсягом активів. На 1 жовтня активи банку становили 2,74 млрд грн, зобов'язання - 2,03 млрд грн, статутний капітал - 700 млн грн. За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 15,17 млн грн. Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), і компанії «Лізинг-Фінанс» (38,5922%), «Омікс-Фінанс» (19,1665%), «Корнер» (19,2294%).