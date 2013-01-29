Торги на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями - 8,1425/8,1475 грн/дол.
11:59, 29 січня 2013Фінанси
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У вівторок, 29 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1425/8,1475 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2700/04, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,9445/10,9540. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3442/44 (понеділок – 1,3433/14).
У понеділок, 28 січня, Нацбанк на ринок не виходив.
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