Торги на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями - 8,1425/8,1475 грн/дол.

У вівторок, 29 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1425/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2700/04, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,9445/10,9540. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3442/44 (понеділок – 1,3433/14).

У понеділок, 28 січня, Нацбанк на ринок не виходив.