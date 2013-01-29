«Промінвестбанк» у 2012 році збільшив прибуток у 7,5 рази

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ), що входить до групи найбільших банків України, у 2012 році отримав прибуток 224,766 млн грн, що в 7,5 рази більше показника 2011 року.

Про це йдеться у звітності банку, оприлюдненій на його сайті.

Згідно зі звітом, у IV кварталі 2012 року банк отримав прибуток 235,503 млн грн, проти 24,152 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за 2012 збільшилися на 8,3% і на 1 січня 2013 становили 41,318 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9%, до 29,486 млрд грн, зобов'язання - на 9%, до 36,045 млрд грн, статутний капітал за рік не змінився - 5,299 млрд грн, власний капітал зріс на 3,8%, до 5,273 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк»), створений у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ) у січні-вересні 2012 року отримав збиток в 10,737 млн грн порівняно з прибутком 5,838 млн грн за відповідний період 2011 року.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) за станом на 1 січня 2013 володіє 97,8502% акцій «Промінвестбанку».

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