Обсяг тіньових операцій в столиці у 2012 році досяг 200 млн грн - ДПСУ

Обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг конвертаційних центрів в Києві у 2012 році досяг 200 млн грн, через що прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України в м. Київ.

Згідно з повідомленням, підприємства, що користувалися послугами розкритих конвертаційних центрів у 2012 році, додатково сплатили до бюджету понад 173 млн грн, що становило близько третини аналогічних платежів по Україні.

У податковій також звернули увагу, що черговий конвертаційний центр був днями розкритий столичними податківцями. Під час обшуків, проведених відразу в трьох офісах, співробітники податкової міліції знайшли 40 печаток підроблених фірм, що входять у конвертаційний центр, комп'ютерну техніку та бухгалтерську документацію, що відображала неіснуючу господарську діяльність.

Як повідомляв УНІАН, за 8 місяців 2012 року податківці у цілому по Україні припинили діяльність 69 конвертаційних центрів, оборот яких становив 7,7 млрд грн. На рахунках підконтрольних «конвертаторам» підприємств було заблоковано 19,1 млн грн, арештовано майно вартістю 51,4 млн грн. Обсяг донарахувань становив 1 млрд грн.

У 2011 році податкова міліція виявила понад 90 конвертаційних центрів, які конвертували коштів на суму 15,3 млрд грн. З контрагентів до бюджету було стягнуто понад 257,2 млн грн.