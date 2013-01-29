«Брокбізнесбанк» у 2012 році знизив прибуток у 44 рази - до 518 тис. грн

«Брокбізнесбанк», що входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, у 2012 році знизив прибуток у 44 рази - до 518 тис. грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток становив 22,8 млн грн.

Про це повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік знизилися на 10,6% - до 16,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 8,5% - до 13,87 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 рік також знизилися на 15,2% - до 14,01 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 6,5% - до 12,34 млрд грн. Власний капітал банку в 2012 році виріс на 20,2% - до 2,92 млрд грн, статутний капітал - на 24,3%, 2,52 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року. Основними акціонерами банку на 1 жовтня 2012 року були Сергій Буряк - 48,6007% і Олександр Буряк - 46,9930%. У грудні 2012 року вони зрівняли участь у статутному капіталі банку та володіють по 48,2497% акцій кредитно-фінансової установи.