Зростання ВВП Польщі у 2012 році сповільнилося до 2%

Варшава. Валовий внутрішній продукт у Польщі - найбільшій країні Східної Європи, що входить до Євросоюзу, - в минулому році зріс на 2% порівняно з 4,3% роком раніше.

Про це УНІАН повідомив державний комітет статистики GUS з посиланням на попередні дані.

Зростання приватного споживання, що становить більше 60% національного ВВП, становило 0,5% після 2,5% у попередньому році, що є найнижчим показником з 2001 року.

Додана вартість у промисловості збільшилася на 1,2% після 10% роком раніше, у торгівлі +1,5 (-1,8% в 2011 році), у транспорті і складській діяльності - на 7,9% (+12,1% роком раніше), а в будівництві знизилася на 0,5% після 8,2% зростання у попередньому році.

ВВП виріс завдяки зростанню експорту, невеликому зростанню приватного споживання та близькому до нейтрального впливу інвестиційного попиту.

За даними GUS, останній раз показник зростання ВВП, менший, ніж у минулому році, був зафіксований у кризовому 2009, коли польська економіка зросла на 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд чекав зростання ВВП у минулому році на рівні 2,5%, тоді як ЄБРР наприкінці січня знизив свій прогноз до 2%.

У поточному році Польща очікує зростання економіки на 2,2%, а ЄБРР прогнозує зростання щонайбільше 1,5%.