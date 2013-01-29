На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1415/8,1460 грн/дол.

У вівторок, 29 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1425/8,1475, до 12:00 звузився спред - 8,1425/8,1460. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1415/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2700/0,2704, до закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,1700 (+0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3415/1,3460. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9350/10,9440, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9530/10,9620. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,9335/10,9435.