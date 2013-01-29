Обсяг штрафів за продаж алкоголю і тютюну підліткам склав 9 млн грн

Обсяг штрафів, накладених податковими органами на торгові підприємства за продаж алкоголю і тютюнових виробів підліткам, становив у 2012 році 9 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України. Згідно з повідомленням, порушники також позбавлялися ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном. Загальна кількість ліквідованих ліцензій становила 1200 шт., що майже удвічі більше показника 2011 року (631 ліцензія).

У Міндоходів нагадали, що продаж підакцизних товарів – алкогольних напоїв і тютюнових виробів - неповнолітнім громадянам є правопорушенням і карається позбавленням ліцензії на торгівлю і штрафом у розмірі 6800 грн.

Як повідомляв УНІАН, продаж алкоголю і тютюну підліткам став найпоширенішою причиною позбавлення підприємців ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюном. Серед інших причин – продаж алкоголю і тютюну в не призначених для цього місцях, несплата чергового платежу за ліцензію, а також власні заяви підприємців, що вирішили припинити торгівлю.

У січні-червні 2012 року надходження до місцевих бюджетів від ліцензування оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами становила 68,758 млн грн, від роздрібної торгівлі - 316,543 млн грн. На 1 липня 2012 року в Україні діяло 519 ліцензій на оптову торгівлю спиртами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також 186 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном.