«Укрексімбанк» у 2012 році збільшив прибуток на 81%

Державний «Укрексімбанк», який входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, у 2012 році збільшив прибуток порівняно з 2011 роком на 81,3% - до 159,73 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік зросли на 17,1% - до 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 5,82% - до 40,42 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 рік зросли на 22,2% - до 70,09 млрд грн, кошти клієнтів - на 41,5% до 44,84 млрд грн. Власний капітал банку у 2012 році виріс на 0,68% - до 17,86 млрд грн, статутний капітал - на 0,2% до 16,45 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і на 100% знаходиться у власності держави.