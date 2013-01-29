Банк «Південний» у минулому році збільшив прибуток на 4,9%

Банк «Південний», що входить до групи великих банків України за обсягом активів, у 2012 році збільшив прибуток на 4,9% порівняно з 2011 роком - до 55,55 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік знизилися на 1,9% - до 10,01 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,7%, до 7,16 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 рік знизилися на 2,8% - до 8,38 млрд грн, кошти клієнтів - на 11,6%, до 6,24 млрд грн. Власний капітал банку в 2012 році виріс на 3,1% - до 1,64 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 956,89 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Південний» працює на ринку України з 1993 року. Власниками істотних часткок акцій в банку є Юрій Родін (пряма участь - 18,2788%, опосередкована - 35,3853%), Тамара Родіна (пряма участь - 1,4355%, опосередкована - 47,8979%), Веля Родіна (пряма участь - 0,4273%, опосередкована - 33,7399%), Олександр Родін (пряма участь - 2,3266%, опосередкована - 31,8406%), компанія «Теком» (пряма участь - 5,1686%, опосередкована - 9, 9976%), Марк Беккер (пряма участь - 19,1539%, опосередкована - 3,1162%), Алла Ванец'янц (пряма участь - 11,2371%, опосередкована - 38,0963%), Левон Ванец'янц (пряма участь - 0, 4619%, опосередкована - 33,7053%).