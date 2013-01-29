Мінфін залучив 100 млн грн і 322 млн дол. на ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 29 січня, залучило до державного бюджету 100,32 млн грн і 321,97 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 3 з 3 заявок, поданих на придбання 3-річних гривневих держпаперів, дохідність встановлена ​​на рівні 9,2%. Також були задоволені 2 з 3 заявок на придбання 3-річних валютних ОВДП, дохідність становила - 8,25%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними 4 заявки (на суму 290 млн грн) на річні гривневі папери і 7 заявок (на суму 48 млн дол.) на 2-річні валютні ОВДП.

Гривневі держпапери з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів знову не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін 22 січня залучив до державного бюджету 11,09 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планував провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 29 січня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 193,72 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 112,9 млрд грн, у власності банків - 66,34 млрд грн, нерезидентів - 5,48 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.