Уряд знизив мінімальну вартість регіональних інвестпроектів

Кабінет Міністрів знизив мінімальну кошторисну вартість інвестиційних програм (проектів), які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, відповідну постанову уряд ухвалив 23 січня.

«Для надання можливості регіонам залучати державні кошти на соціально важливі об'єкти з порівняно невеликою кошторисною вартістю ухвалено урядове рішення, яким внесено зміни до порядку використання коштів фонду. Для об'єктів регіонального, міжрегіонального і обласного значення кошторисну вартість зменшено з 5 до 1 млн. грн, для проектів районного значення і тих, які спрямовані на вирішення проблем однієї або кількох територіальних громад, міст районного значення, сіл, селищ, - з 1 млн. грн до 200 тис. грн», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Геннадій Темник.

За його словами, в державному бюджеті на витрати Фонду регіонального розвитку передбачено 990 млн. грн, а пропозицій регіонів сформовано на загальну суму понад 3 млрд грн: першочергові проекти на суму близько 990 млн. грн і додаткові 2,1 млрд грн, які планується залучити під державні гарантії для збільшення фонду.

За даними Мінрегіону, кошти Державного фонду регіонального розвитку планується спрямувати на 557 об'єктів соціального значення, з яких 449 - перехідні з минулих років і 108 - проекти будівництва. Передбачається виконати будівельні роботи в 92 дошкільних і 24 спортивних закладах, 154 школах, 94 установах охорони здоров'я, 193 об'єктах водо-, тепло-, газопостачання, установах культури, транспортної інфраструктури та ін.