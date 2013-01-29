«VAB Банк» збільшить статутний капітал на 30%

«VAB Банк», що входить до групи великих банків, має намір збільшити статутний капітал на 700 млн грн, або на 29,8%, шляхом додаткового випуску акцій. Про це йдеться у повідомленні банку з посиланням на голову правління Дениса Мальцева.

У повідомленні вказується, що відповідне рішення було прийнято на позачергових зборах акціонерів банку 29 січня. У результаті проведення емісії акцій статутний капітал банку становитиме 3,049 млрд грн.

«Рішення про збільшення статутного капіталу підтверджує намір «VAB Банку» розвиватися у напрямку обраної стратегії - стати провідним аграрним банком в найближчі 2-3 роки у сфері АПК, що в умовах скорочення темпів зростання економіки розглядається нами як перспективна, завжди актуальна у світовому масштабі галузь, що динамічно розвивається», - підкреслив Д. Мальцев.

Також повідомляється, що на загальних зборах був оновлений склад наглядової ради і ревізійної комісії «VAB Банку».

Як повідомлялося, в 2012 році банк двічі збільшував статутний капітал: на 600 млн грн, або на 48%, - до 1,849 млрд грн, а потім на 500 млн грн, або 27,1%, - до 2,349 млрд грн.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року.

«VAB Банк» у січні-вересні 2012 року збільшив чистий збиток на 26% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 378,86 млн грн.

У III кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 5,133 млн грн проти 143,59 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

«VAB Банк» у 2011 році скоротив чистий збиток проти показника 2010 року на 20% - до 497,36 млн грн.

За даними «VAB Банку», на 1 жовтня 2012 року єдиним його акціонером з часткою понад 10% був Сергій Максимов, якому належало безпосередньо 4,2371%, опосередковано - 6,1998%.

У листопаді 2012 року бізнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрував 67,7% акцій «VAB Банку». Наприкінці грудня 2012 року Quickcom Limited наростила участь у статутному капіталі банку до 82,9%.