Держпрограму розвитку економіки можуть затвердити вже наступного тижня

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки планується до твердження наступного тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів.

«Зараз уряд працює щодня над цією програмою. Це розвиток і активізація внутрішнього виробництва, програма імпортозаміщення, що передбачає вперше за всі роки реальні джерела фінансування, включаючи банківські кредити, гарантії держави, бюджетні і прямі інвестиції. У четвер призначено черговий розгляд цієї Програми, а десь наступного тижня, я думаю, ми її затвердимо», - сказав М.Азаров.

За його словами, уряд вирішує проблемні питання, які на сьогодні існують на внутрішньому ринку, і тому Програма має закласти серйозний фундамент для розвитку економіки і добробуту людей.

Як повідомляв УНІАН, програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, які виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівельної; структурна реформа у стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках. Реалізація положень документа передбачає, що в 2013 році зростання економіки може становити не менш як 3%.

Сьогодні ж, 29 січня, очільник уряду заявив, що Україна в 2013 році може пом'якшити монетарну політику і здійснити фінансову підтримку вітчизняної промисловості.