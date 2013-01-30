В Узбекистані з 1 лютого заборонять продаж готівкової валюти фізособам

Узбекистан з 1 лютого може скасувати продаж готівкової іноземної валюти фізособам, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на bank.uz.

Продаж іноземної валюти фізособам - резидентам Узбекистану з боку банків буде здійснюватися тільки в безготівковій формі. При цьому покупцеві необхідно відкрити міжнародну банківську карту (Visa або Mastercard Exchange). Придбання валюти відбуватиметься шляхом зарахування іноземної валюти на карту за обмінним курсом, встановленим на день операції з подальшою видачею довідки за встановленою формою.

Купівля іноземної валюти банками буде проводитися в необмежених розмірах через обмінні пункти, розміщені, як правило, в будівлях уповноважених банків та їхніх філій, аеропортів, залізничних вокзалів, готелів, управлінь (відділів) в'їзду, виїзду і громадянства органів внутрішніх справ, а також на митних постах.

Кошти, зараховані на міжнародну банківську карту, можна буде безперешкодно використовувати як для оплати товарів і послуг, так і для зняття готівки за кордоном. У межах країни кошти в іноземній валюті, зараховані на дану картку, можна буде зняти тільки в національній валюті за курсом обміну на день здійснення операції.

Кошти в іноземній валюті на пластиковій картці можна буде використовувати для купівлі авіаквитків, зарахування на закордонні рахунки для оплати лікування, навчання і в інших некомерційних цілях, йдеться в повідомленні. Обмінні пункти також збережуть, але тільки для купівлі іноземної валюти та продажу її фізичним особам - нерезидентам в межах суми попереднього обміну.