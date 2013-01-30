Державні фінанси Зімбабве паралізовано: у казні залишилося 217 доларів

У Зімбабве після виплати зарплат бюджетникам у державній казні залишилося 217 доларів. Про це повідомляє Business Day із посиланням на міністра фінансів країни Тендая Біті, передає Газета.ru.

«Після того, як минулого тижня ми виплатили зарплати бюджетникам, у казні залишилося 217 дол. Державні фінанси паралізовано», - заявив міністр.

Уряд східно-африканської країни також попередив своїх громадян, що не має достатньої кількості грошових коштів для фінансування конституційного референдуму та президентських виборів, які повинні будуть пройти у цьому році. Для проведення в країні виборів необхідно 104 млн дол.

Національний бюджет уряду Зімбабве на цей рік становить 3,8 млрд дол. Зростання економіки країни очікується на рівні 5%.

Як повідомляв УНІАН, у розпал кризи - в 2008 році - у Зімбабве був досягнутий пік номіналу купюри нацвалюти - 100 мільярдів зімбабвійських доларів, але потім для простоти підрахунків скоротили десять нулів. Після цього номер газети коштував 10 зімбабвійських доларів. Але в 2009 році у Зімбабве була випущена нова купюра вартістю 50 млрд зімбабвійських доларів, на неї можна було купити 3 примірники газети. За курсом чорного ринку тоді купюра була рівноцінна 1,25 долара США.

Президентом Зімбабве з 1988 є Роберт Мугабе. Реформи, які він проводив з початку свого правління, супроводжувалися численними порушеннями прав людини, у тому числі масовими вбивствами, грабежами та насильством за расовою ознакою. Країни ЄС та США у 2002 році запровадили щодо Зімбабве економічні санкції.

Наразі близько 90% населення країни залишаються безробітними, а велика частина відібраних у європейців земель ніяк не використовується.