«Альфа-Банк» минулого року збільшив прибуток удвічі

«Альфа-Банк», один з найбільших банків України, у 2012 році збільшив прибуток у 2 рази - до 36,25 млн грн порівняно з показником 2011 року в 17,45 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік скоротилися на 8,5% - до 25,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,9%, до 17,21 млрд грн. Зобов'язання банку за рік скоротилися на 10,1% - до 21,49 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 18% - до 14,38 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 0,6% - до 4,10 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 4,64 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року. Банк входить до складу міжнародного консорціуму «Альфа-Групп».