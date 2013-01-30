«Сбербанк Росії» у 2012 році збільшив прибуток на 71%

«Сбербанк Росії», один з найбільших банків України, у 2012 році збільшив прибуток на 71,2% - до 410,07 млн грн порівняно з показником 2011 року в 239,48 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 зросли на 59,8% - до 27,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 59,1%, до 20,13 млрд грн. Зобов'язання банку за рік виросли на 62,6% - до 23,93 млрд грн, кошти клієнтів - на 74,9%, до 13,28 млрд грн. Власний капітал банку за звітний період збільшився на 41,1% - до 3,10 млрд грн, статутний капітал - на 13,4%, до 3,39 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року. Банк є дочірнім банком «Сбербанка России» (Російська Федерація).