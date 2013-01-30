Азаров розповів, що стане відповіддю України на проблеми у світовій економіці

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, над якою працює уряд, стане відповіддю України на проблеми, що існують у світовій економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

М.Азаров зазначив, що існування проблем у світовій економіці підтвердив форум, що пройшов у Давосі.

«Головний його (форуму – УНІАН) підсумок – це загальне визнання того факту, що сьогодні практично жодній країні світу не слід бути надто оптимістичною з приводу відновлення економіки в 2013 році. Українська відповідь на такий невпевнений стан світової економіки – наша Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», – сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня на засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки планується до затвердження наступного тижня.

Довідка УНІАН. Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника й реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура та зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках. Реалізація положень документа передбачає, що в 2013 році зростання економіки може становити не менше 3%.