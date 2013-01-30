Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

У середу, 30 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,1410/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2712/0,2716, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,9945/11,0030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3505/1,3507 (вівторок - 1,3442/1,3444).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.