Донецька область залишається лідером за обсягом зарплатних боргів

Донецька область зберегла лідерство за рівнем заборгованості із заробітної плати в регіональному розрізі й збільшила її порівняно з листопадом 2012 року на 10,7 млн грн (7%) – до 172,9 млн грн на 1 січня 2013 року. Відповідні дані опубліковано на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Висока заборгованість також зберігається в Харківській області (88,7 млн грн проти боргу в 104,5 млн грн станом на листопад 2012 року), у Києві (80,7 млн грн проти 71,3 млн грн у листопаді), в Луганській області (69,2 млн грн проти боргу 72,0 млн грн у листопаді), Сумській області (58,9 млн грн проти 60,4 млн грн у листопаді), АР Крим (58,2 млн грн проти 58,2 млн грн у листопаді), Запорізькій області (51,8 млн грн проти обсягу боргу в 52,1 млн грн у листопаді).

Найменший обсяг боргу зафіксовано в Чернівецькій області – 100 тис. грн, Рівненській області - 1,4 млн грн, у Київській області 1,4 млн грн, у Севастополі – 5,4 млн грн. У листопаді 2012 року найменша заборгованість зберігалася в Рівненській області (1,6 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в грудні 2012 року скоротився на 46,8 млн грн (на 5,2%) і на 1 січня 2013 року становив 893,702 млн грн. Частка боргу із зарплати економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%. Найбільший обсяг заборгованості як і раніше зафіксований у промисловості – 508,2 млн грн (528 млн грн на 1 грудня 2012 року), найменший – у сфері культури та спорту – 1,597 млн грн (2,2 млн грн на 1 грудня 2012 року).