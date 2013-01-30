Банк «Хрещатик» у 2012 році отримав 38,13 млн грн прибутку

Прибуток банку «Хрещатик» у 2012 року становив 38,129 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року банк одержав збиток у розмірі 35,955 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у IV кварталі 2012 року банк отримав 33,997 млн грн прибутку проти 43,47 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку у 2012 році збільшилися на 19,6%, і на 1 січня 2013 становили 8,843 млрд грн, зобов'язання - на 18,95%, до 8,14 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,2%, до 4,492 млрд грн, власний капітал - виріс на 28%, до 702,95 млн грн, статутний капітал - на 13,7%, до 828,8 млн грн.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,4427%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,9397%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 21,0320%.

Збиток ПАТ «Комерційний банк«Хрещатик» у 2011 року становив 35,955 млн грн, що в 5,8 раза менше порівняно з показником 2010 року.