«Імексбанк» за рік знизив прибуток на 80%

«Імексбанк», один з великих банків України, у 2012 році знизив прибуток на 80% - до 3,29 млн грн порівняно з показником 2011 року у 16,46 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік зросли на 24,6% - до 9,1 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 29,3%, до 7,97 млрд грн. Зобов'язання банку за рік виросли на 26,4% - до 7,87 млрд грн, кошти клієнтів - на 66,9%, до 4,75 млрд грн. Власний капітал банку за звітний період збільшився на 14,2% - до 1,23 млрд грн, статутний капітал - на 15,2%, до 1,14 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року.

Основними власниками банку є Леонід Клімов (17,6604% - пряма участь, 26,5908% - опосередкована) і Тетяна Клімова (0,1278% - пряма участь, 17,6604% - опосередкована).