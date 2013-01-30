«БТА Банк» закінчив 2012 рік зі збитками у 103 млн грн

«БТА Банк», один з великих банків України, у 2012 році отримав збиток у розмірі 103,57 млн грн проти прибутку 6,46 млн грн в 2011 році, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік зросли на 2,5% - до 5,89 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 36,4% - до 1,23 млрд грн. Зобов'язання банку за рік зросли на 3,8% - до 4,35 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 8,7% - до 1,41 млрд грн. Власний капітал банку за звітний період знизився на 1% - до 1,54 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «БТА Банк» (раніше - «Український кредитно-торговий банк») працює на ринку України з 1992 року. Основним власником банку є «БТА Банк», Казахстан (49,988% акцій).