«Універсал Банк» минулого року знизив збиток на 27%

«Універсал Банк», один з великих банків України, у 2012 році знизив збиток на 27% - до 272,6 млн грн порівняно з показником 2011 року в 373,2 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік зросли на 7,8% - до 7,01 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,7% до 4,03 млрд грн. Зобов'язання банку за рік зросли на 6,7% - до 6,41 млрд грн, кошти клієнтів - на 2,0%, до 3,21 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 20,1% - до 601,04 млн грн, статутний капітал - на 0,9%, до 1,16 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року. Основним власником банку є EFG New Europe Holding (Нідерланди) - 99,9646% акцій.