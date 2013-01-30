Податкова міліція створює міжнародну базу фінансових злочинців

Співробітники Податкової міліції Державної податкової служби України мають намір до середини лютого підготувати і представити концепцію створення та використання міжнародної бази даних фінансових злочинців.

Про це УНІАН повідомили у Податковій міліції з посиланням на голову підрозділу Андрія Головача.

Згідно з повідомленням, подання бази даних приурочено до проведення в Україні засідання Координаційної ради керівників відомств з податкових (фінансових) розслідувань держав СНД. Засідання пройде в середині лютого в Ірпені (Київська область).

За словами А.Головача, створення єдиної міжнародної бази даних фінансових злочинців - одна з міжнародних ініціатив України, заявлена ​​в 2012 році і запланована до реалізації в 2013-му.

"З 2012 року ми суттєво посилили авторитет української податкової міліції на міжнародній арені. І це виявляється не тільки в повазі колег, посиленні програм взаємодії, але і в підтримці наших пропозицій, довірі нам керівних посад в органах міжнародного співробітництва. Упевнений, що в найближчі роки ми зможемо створити ефективний фінансовий Інтерпол, що дозволить різко скоротити обсяги міжнародних економічних злочинів», - цитує прес-служба А.Головача.

Також у повідомленні вказується, що доступ до бази даних фінансових злочинців отримають всі країни-учасниці проекту, а сама база буде складатися з масивів інформації індивідуального і загального користування. Крім того, до бази внесуть дані про підприємства з ознаками фіктивності, про суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які проходять по кримінальних справах, за якими вже винесено рішення суду, про осіб, що знаходяться в міжнародному розшуку за підозрою в причетності до економічних, корупційних та посадових злочинів.

Нагадаємо, 24 грудня Указом Президента України на базі Державної податкової та Державної митної служб створено Міністерство доходів і зборів.

Довідка УНІАН. Координаційна рада відомств з податкових (фінансових) розслідувань була створена в 1999 році як орган галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав СНД.

У вересні 2012 року Раду очолив перший заступник голови Державної податкової служби, керівник Податкової міліції України Андрій Головач.

Крім того, в 2012 році Україна стала членом міжнародної організації CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), що спеціалізується на виявленні, арешті та конфіскації незаконно одержаного майна.