ЄС надасть 50 млн євро Міжнародній місії з підтримки Малі

Європейський Союз надасть 50 млн євро Міжнародній місії з підтримки Малі під керівництвом Африки (AFISMA).

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, про це під час донорської конференції, присвяченій ситуації в Малі, сказав єврокомісар з політики розвитку Андріс Пібалгс. Конференція відбулася в Аддіс-Абебі (Ефіопія) на запрошення Африканського Союзу.

За словами А.Пібалгса, відчутна фінансова допомога, яка буде надана AFISMA, свідчить про серйозні наміри Євросоюзу «з підтримки Малі у збереженні єдності і територіальної цілісності країни», а також допомога ЄС має зробити свій внесок «у ​​повернення миру і стабільності в регіон» .

Єврокомісар зазначив, що Євросоюз готує нові програми з надання допомоги цивільному населенню країни, яке серйозно постраждало від кризи. Крім того, ці програми сприятимуть зусиллям уряду Малі щодо якнайшвидшого поновлення демократії згідно з дорожньою картою, яка була прийнята нещодавно.

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН, початковий період розгортання Міжнародної місії з підтримки Малі під керівництвом Африки триватиме один рік.