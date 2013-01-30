«Сведбанк» у 2012 році знизив збиток на 9%

«Сведбанк», один з великих банків України, у 2012 році знизив збиток на 8,8% - до 527,28 млн грн порівняно зі збитками 577,94 млн грн у 2011 році, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік знизилися на 60,5% - до 3,30 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 54,8%, до 2,29 млрд грн. Зобов'язання банку за рік знизилися на 59,0% - до 3,06 млрд грн, кошти клієнтів - в 13,6 раза, до 44,97 млн грн. Власний капітал за звітний період знизився на 72,5% - до 246,21 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 5,44 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, із січня 2012 року власник «Дельта Банку» Микола Лагун веде переговори про придбання «Сведбанку».

Довідка УНІАН. «Сведбанк» (ТАС-Комерцбанк) працює на ринку України з 1991 року. Основним власником банку є фінансова група Swedbank (Швеція) - 99,99% акцій.