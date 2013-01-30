Україна через брак грошей хоче домовитися про поступову виплату боргу ЄЕСУ

Україна через брак бюджетних коштів повинна поступово виплачувати борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це питання не до мене. Я ж не міністр фінансів і не голова Національного банку, і не прем'єр-міністр. Я не можу давати будь-які гарантії. Є рішення суду, воно почало виконуватися... Сьогодні у державному бюджеті повна сума для того, щоб розрахуватися за цим рішенням і за рештою, сума, яка передбачена на виконання рішення, недостатня, тому, очевидно, цей процес, скажімо так, згідно з домовленістю, його виконання буде розтягнуто в часі", - сказав О.Лавринович.

Він також повідомив, що Україна вже перерахувала Росії перший платіж на виконання рішення суду про зобов'язання виплати 3,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують в Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Ю.Тимошенко не виконали гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставку корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогли виконати поставку в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Однак 25 вересня представник Кабінету Міністрів оскаржив це рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги об'єднали в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив чинним рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.

21 січня Вищий господарський суд України залишив без задоволення касацію на рішення судів першої та другої інстанції, якими Україна була зобов'язана виплатити на користь Міністерства оборони РФ 3,1 млрд грн боргу ЄЕСУ.