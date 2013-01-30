«ОТП Банк» у 2012 році скоротив прибуток на 18,5%

«ОТП Банк» (Київ), що входить до групи найбільших банків України, у 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 261,5 млн грн, що на 18,5% менше показника 2011 року.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у IV кварталі банк отримав 257,956 млн грн прибутку порівняно з 123,999 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в 2012 році скоротилися на 9,8% і на 1 січня 2013 становили 20,315 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 12,95%, до 14,64 млрд грн, зобов'язання - на 13%, до 16,827 млрд грн. Статутний капітал банку в 2012 році залишався на рівні 2,868 млрд грн, власний капітал зріс на 9,85% - до 3,488 млрд грн.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» створений у 1998 році і на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

«ОТП Банк» у 2011 році збільшив чистий прибуток на 3,2% у порівнянні з 2010 роком - до 581,76 млн грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».