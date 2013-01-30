Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2012 році на рівні 0,2%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує, що зростання ВВП України в 2012 році становитиме 0,2%.

Такий прогноз міститься в проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр., текст якого розміщено на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович наприкінці грудня 2012 р. заявив, що зростання ВВП за підсумками року становитиме до 1%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.