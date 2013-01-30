Кабмін переглянув порядок подачі фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до існуючого до недавнього часу Порядку подачі фінансової звітності для розпорядників коштів місцевих і державного бюджетів. Відповідну постанову було опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, розпорядники коштів державного бюджету подають звітність у затвердженій Мінфіном формі органам казначейства. Розпорядники коштів місцевого бюджету подають звітність у встановленій Мінфіном формі органам казначейства і місцевим фінансовим органам.

У постанові також сказано, що квартальна звітність подається розпорядникам коштів державного і місцевого бюджетів не пізніше 15 числа місяця, наступного за відповідним періодом. Річну звітність потрібно подавати не пізніше як 22 січня наступного за звітним року. До того ж головні розпорядники коштів державного бюджету подають квартальну і зведену річну звітність казначейству за встановленим наперед графіком і Рахунковій палаті.