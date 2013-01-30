«Дельта Банк» уточнив показники звітності - у 2012 році прибуток скоротився майже в 5 разів - до 98 млн грн

«Дельта Банк», що входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, у 2012 році скоротив прибуток у 4,8 рази - до 97,86 млн грн у порівнянні з показником за 2011 рік у розмірі 469,34 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 зросли на 28,5% - до 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 31,1%, до 18,02 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 збільшилися на 28,1% - до 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - на 66,1%, до 17,20 млрд грн. Власний капітал банку в 2012 році збільшився на 32,4% - до 3,01 млрд грн, статутний капітал - у 2,8 рази, до 2,33 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.