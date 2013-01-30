Міндоходів ініціює створення Інвестиційної ради

Міністерство доходів і зборів має намір створити Інвестиційну раду для прямого діалогу з вітчизняними та іноземними інвесторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з представниками Американської торгової палати повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ми завжди були і завжди будемо надійним і прогнозованим партнером для бізнесу, як українського, так і зарубіжного. Довіра інвесторів - це той соціальний капітал, який ми сподіваємося конвертувати у довгострокові вкладення в національну економіку. І довіра ця базуватиметься на діалозі, на постійному спілкуванні, спільній роботі над правилами регулювання бізнес-діяльності в Україні», - заявив О.Клименко, додавши, що підприємці в цьому разі дістануть унікальну можливість формувати такий інвестиційний клімат, який вважають оптимальним для себе.

За словами міністра, Інвестиційна рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві доходів і зборів. До її складу увійдуть керівники і провідні фахівці міністерства, представники бізнес-асоціацій, а також топ-менеджери національних і зарубіжних компаній.

У раді буде утворено кілька робочих груп, які займатимуться питаннями поліпшення інвестиційного клімату, податків і зборів, напрацюванням змін до законодавства.

До того ж О.Клименко зазначив, що готовий особисто очолити Інвестиційну раду.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства з іноземними інвестиціями за два роки – 2011-й і 2012-й – збільшили обсяг реалізованої продукції на 4% - до 870 млрд грн з 838,6 млрд грн, а також збільшили обсяг експорту на 22% до 205,3 млрд грн з 159,4 млрд грн.

До того ж обсяг сплачених податків також зріс – до 54,2 млрд грн з 50 млрд грн у 2011 році. Обсяг відшкодованого ПДВ іноземним інвесторам у 2012 році становив 19 млрд грн, що на 28% більше від показника 2011 року (14,8 млрд грн), з них 8,1 млрд грн було відшкодовано в автоматичному режимі.

Раніше Міністерство доходів і зборів запровадило новий сервіс для компаній з іноземними інвестиціями, суть якого полягає в наданні правової оцінки інвестиційних проектів на предмет наявності податкових ризиків, що виникають зокрема через невірне тлумачення українського законодавства.

Міністерство доходів і зборів створене 24 грудня 2012 року на базі Державної податкової служби і Державної митної служби. Очолив нове міністерство екс-глава ДПСУ Олександр Клименко.

Міністр заявив, що одним із пріоритетів новоствореного міністерства є перехід від фіскального органу до сервісної служби.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що цього року Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку щодо сприятливості умов ведення бізнесу (Doing Business). У 2012 році Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і посісти 137 рядок у рейтингу. Крім того, згідно з дослідженнями Research & Branding Group, у листопаді 2012 року іноземні інвестори, які працюють в Україні, демонстрували «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України, і більше не називали податкову систему серед основних бар'єрів на шляху поліпшення умов співпраці.