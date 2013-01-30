Торги на міжбанку в середу закрилися котируваннями 8,1425/8,1455 грн/дол.

У середу, 30 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, на 12:00 звузився спред - 8,1430/8,1455. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1425/8,1455 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2712/16, на момент закриття ціни зросли до 0,2715/19. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9795 (-0,1905).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3415/1,3460.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,9945/11,0030, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0145/11,0220. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,0240/11,0320.