«Укрсоцбанк» у 2012 році скоротив прибуток на 46%

АКБ «Укрсоцбанк» (м. Київ) у 2012 році, в порівнянні з 2011 роком, скоротив чистий прибуток на 46% - до 8,072 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в IV кварталі 2012 року становив 1,873 млн грн проти 8,563 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в 2012 році знизилися на 3,4% і на 1 січня 2013 становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 18,5%, до 23,689 млрд грн, зобов'язання - на 7,2%, до 31,173 млрд грн.

Статутний капітал в 2012 році виріс на 43% - до 1,815 млрд грн, власний капітал - на 15,88%, до 7,657 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, входить до групи найбільших банків України.

«Укрсоцбанк» у 2011 році отримав чистий прибуток 14,853 млн грн.

На 1 січня 2013 основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 48,3958%, і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 49,9663%, опосередкована - 48,3958%.